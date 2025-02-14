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Пятница, 14 февраля 2025, 11:42 мск

Новости Севастополь

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В Севастополе в аварии со скорой погиб водитель и пострадал ребенок

В Севастополе произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на перекрестке проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче. Автомобиль скорой столкнулся с легковушкой. От удара машина медиков опрокинулась, а второй автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб.

В аварии погиб водитель скорой помощи. Также травмы получили мужчина, две женщины и пятилетний ребенок.

На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Причины аварии устанавливаются.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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