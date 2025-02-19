российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 февраля 2025, 12:36 мск

Новости Севастополь

Новости, Кратко, Популярное

Жителя Севастополя задержали за призывы к экстремизму

Сотрудники спецслужб задержали жителя Севастополя за призывы к экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Правоохранители выявили в публикациях 37-летнего подозреваемого призывы к насильственным действиям против русских. Свои посты он размещал в мессенджере Telegram. Лингвистическая экспертиза подтвердила, что высказывания мужчины являются экстремистской деятельностью.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета)», – говорится сообщении.

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Крым+Севастополь

Электроэнергию с Запорожской атомной станции могут направить в Крым / В Севастополе в аварии со скорой погиб водитель и пострадал ребенок / В Севастополе в аварии с тремя машинами пострадали пять человек / В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам более 13 млн рублей / Россельхознадзор: в рыбе из Черного и Азовского морей загрязнений не обнаружено / В Ялте пожар охватил три многоквартирных дома / Житель Севастополя передавал украинской разведке данные о ПВО / Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера у мыса Панагия

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Севастополь, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Крым+Севастополь,