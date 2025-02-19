Жителя Севастополя задержали за призывы к экстремизму

Сотрудники спецслужб задержали жителя Севастополя за призывы к экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Правоохранители выявили в публикациях 37-летнего подозреваемого призывы к насильственным действиям против русских. Свои посты он размещал в мессенджере Telegram. Лингвистическая экспертиза подтвердила, что высказывания мужчины являются экстремистской деятельностью.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета)», – говорится сообщении.

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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