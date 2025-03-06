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Четверг, 6 марта 2025, 12:22 мск

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Жителя Севастополя задержали за призывы к расправам над полицейскими

В Крыму задержали мужчину, который в соцсетях призывал к насилию над сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

49-летний житель Севастополя публиковал посты с призывами к осуществлению экстремистских действий. Лингвистический анализ установил, что мужчина в числе прочего подстрекал других пользователей к применению насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета»)», – говорится в сообщении.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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