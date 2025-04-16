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Среда, 16 апреля 2025, 17:00 мск

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Над Севастополем сбит украинский беспилотник

Сегодня над Севастополем сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, аппарат был подавлен средствами РЭБ и под контролем ПВО доведен до безопасной точки для уничтожения над территорией аэродрома Юхариной балки.

Сейчас продолжается контроль обстановки. «По информации Спасательной службы Севастополя, никаких повреждений объектов не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», – уточнил губернатор.

Севастополь, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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