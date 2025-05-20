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Вторник, 20 мая 2025, 14:36 мск

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Жителя Севастополя обвинили в хищении 176 млн рублей на поставках для Минобороны

В Севастополе бизнесмена обвинили в многомиллионном хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Следственный комитет.

«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 7 ст. 159 УК РФ)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2023-2024 годах Минобороны заключило контракты с ИП Бойчуком Виктором Васильевичем на поставку древесины. Предприниматель предоставил фиктивные документы о качестве и стоимости товара и похитил более 176 млн рублей.

Фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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