В Севастополе мужчина зарезал бывшую тещу на глазах у своего четырехлетнего сына

В Севастополе вооруженный ножом мужчина напал на бывшую тещу на улице. Женщина скончалась от полученных ранений. Свидетелями убийства стали прохожие и четырехлетний сын подозреваемого.

Как сообщили в управлении СКР по Крыму, около года назад супруги развелись, женщина с шестью детьми переехала к своей матери в дом на территории садового товарищества Балаклавского района. Бывший муж неоднократно обвинял тещу в таком исходе.

«Сегодня утром он подкараулил пожилую женщину, которая вышла в магазин с его 4-летним сыном, и нанес несколько ножевых ранений в область шеи. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник, выбросив нож в кусты, попытался скрыться, однако был задержан очевидцами», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следователи осмотрели место преступления, допросили свидетелей и очевидцев, изъято орудие убийства, назначены все необходимые экспертизы.

Отмечается, что ребенка, ставшего свидетелем преступления, во время нападения изолировали в безопасное место прохожие, передав затем матери. «В настоящее время жизни и здоровью детей ничто не угрожает», – добавили в СК.

Подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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