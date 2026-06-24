В Севастополе при атаке беспилотников ВСУ повреждена часть энергоинфраструктуры

Сегодня ночью в результате атаки вооруженных формирований киевского режима повреждена часть энергетической инфраструктуры Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, наиболее сложной остается ситуация в части Ленинского и Гагаринского районов, где были повреждены объекты, питающие густонаселённые микрорайоны.

«Сейчас специалисты продолжают восстановительные работы. Рассчитываем полностью восстановить электроснабжение до конца дня, если не будет новых повреждений инфраструктуры», – уточнил Развожаев в своем канале в «Максе».

В то же время губернатор Севастополя отметил, что, помимо атак на энергетическую инфраструктуру, продолжается работа по решению вопросов, связанных с поставками топлива. «В ближайшие недели ситуация останется непростой», – добавил Развожаев.

Севастополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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