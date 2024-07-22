Индекс гречки. Как на Алтае выращивают любимую крупу россиян

Алтайский край – мировой рекордсмен по выращиванию гречихи. Гречневая каша – не просто национальный продукт, долгие годы наличие этой крупы в магазинах было своеобразным индикатором уровня спокойствия и веры россиян в стабильность в стране.

Предприниматель Игорь Пляко занимается производством гречки на Алтае более трех десятилетий и знает все об ее свойствах. Когда-то молодой инженер начинал с кустарной переработки гороха, вложив вместе с другом деньги в небольшой цех. Когда дело стало прибыльным, предприниматели переключились на переработку гречихи. За 35 лет бизнес вырос в три предприятия: ООО «Степное», ООО «Курай Агро Плюс» и ООО «Семеновод», а сами переработчики стали аграриями. Сегодня общая посевная площадь хозяйств составляет более 11 тысяч га, половина из них засеяна гречихой.

«С гороха мы начинали, потому что это просто – надо минимум оборудования. А когда поняли, что дело идет, решили перестраиваться на гречу. Рынок гречи тогда был перспективным, рентабельным, конкуренция была низкая. Так в 1998 году мы оказались в поселке Боровой. Выкупили территорию бывшей котельной завода ЖБИ, гараж за 100 тысяч рублей и начали кустарным способом строить гречневый завод. Работали вчетвером – я, друг и два сварщика. Если помните, в советские времена гречку перед приготовлением приходилось перебирать – в ней было много сора. И мы понимали, если наша гречка будет более чистой, нам будет проще конкурировать. Поэтому стали постепенно докупать оборудование, все силы бросили на то, чтобы улучшить качество продукта. Так постепенно вышли на хорошие объемы производства. Если на старте выпускали 4 тонны в сутки, спустя 3-4 года – это уже были 35 тонн. Сейчас с такими объемами и работаем», – рассказал Игорь.

В 2000-м году предприниматели решили заняться выращиванием сырья. Сначала брали в аренду земельные участки и закупали старенькую отечественную сельскохозяйственную технику, потом приобрели 600 га заброшенных земель, чтобы засеять гречихой. В 2011 году бизнес-партнеры купили обанкротившееся предприятие «Семеновод», а вместе с ним в наследство досталась животноводческая ферма. «Понимали, что если на селе не будет фермы, значит, рабочих мест будет меньше, села не будет. Сохранили. Сейчас на всех предприятиях у нас трудится более 400 человек».

В выращивании гречихи есть нюансы. Это неприхотливая культура, ей не страшны заболевания и вредители. Может самостоятельно подавлять сорняки, хотя и не все. Но если во время формирования зерен холодно, то растение засыхает и рост прекращается. По сравнению со злаками гречиха низкоурожайная. По словам Игоря, в его хозяйстве собирают в среднем 14 центнеров зерна с 1 гектара, и это считается хорошим показателем. На органическом выращивании высокий урожай гречки сложно получить.

«Для того чтобы подавить сорняки, производители используют гербициды, а чтобы повысить урожайность – минеральные удобрения. Это дешево и эффективно. Мы их не используем, с сорняками боремся механическим способом, а удобряем почву только органикой – пожнивными остатками и навозом с нашей фермы. За все время применили не больше 15 тонн минеральных удобрений. То же самое с гербицидами – только в первые годы использовали, и то минимально. Считаю, что лозунги по повышению производительности должны уйти на второй план. Дефицита в стране нет. Мы гречей полмира кормим. Нам нужно думать не о максимальной прибыли и повышении урожайности, а о сохранении природных свойств продуктов. Нужно переходить с интенсивного земледелия на органическое», – считает Игорь Пляко.

Предприниматель признает, что рентабельность бизнеса сейчас низкая – около 7 %. На сегодняшний день мало кто решается заняться органическим выращиванием гречихи. «Наше предприятие – единственный крупный производитель в России. И мы столкнулись с перепроизводством: можем выпускать больше, но нужен внешний рынок. Шесть лет назад мы могли свободно продавать крупу в Европу. Нашли покупателей в Латвии, поставляли 130 тонн, но случились санкции, и поставка напрямую была закрыта, а через Казахстан везти сложно и дорого. На рынок Китая не продаем, так как для них обязательна газация складов и цехов фунгицидами. Если мы будем это делать, тогда наш сертификат органического производителя в России будет недействительным», – объяснил аграрий.

По мнению Игоря, хорошей поддержкой от государства станет перевод школ и детских садов на качественную органическую пищу. А пока 65-70% поставок гречки приходится на страны СНГ: Узбекистан, Киргизия, Таджикистан. Несмотря на то, что национальным продуктом в Средней Азии считается рис, когда были скачки на него, жители начали пробовать гречку и привыкли к ней. Так у алтайского производителя появились зарубежные покупатели. На внутреннем рынке в основном идут оптовые постановки, но есть и небольшая розница. «Гречневые хлопья, мука, зеленая гречка – у нас все это есть, продаем на маркетплейсах. Время покажет, будет ли расти потребление этих продуктов», – рассказал Игорь Пляко.

Подробности – в видео на нашем канале.

Сибирь, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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