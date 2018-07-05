Израиль могут лишить победы на Евровидении-2018

Победительницу «Евровидения» 2018 года Нетту Барзилай заподозрили в плагиате. Израиль может лишиться права на проведение песенного конкурса.

Обвинения в адрес авторов композиции «Toy» Дорона Медли и Става Бегера выдвинула американская звукозаписывающая корпорация Universal Music, сообщает Walla. Компания утверждает, что хит, исполненный Барзилай, сильно напоминает песню «Seven Nation Army» американской группы White Stripes.

Если будет доказано, что в выигравшей композиции есть заимствования, то у Израиля могут отнять победу на «Евровидении».

Пока речь не идет о судебном иске, есть вероятность, что сторонам удастся решить спор мирным путем.

Тель-Авив, Служба информации РИА «Новый День»

Тель-Авив. Другие новости 04.07.18

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