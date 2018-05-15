«Пусть там и кукарекает»: победительница «Евровидения» выбрала гей-парад вместо поездки в Россию

Победительница песенного конкурса «Евровидение» Нетта Барзилай отказалась от поездки в Россию и предпочла выйти на гей-парад в Израиле. «Кудахтающая курица», как прозвали певицу в Рунете, ответила отказом на приглашение поучаствовать в премии «Трансформация» телеканала «Муз-ТВ».

Менеджмент «звезды» заявил, что в день российской премии, 8 июня, Барзилай идет на гей-парад в Израиле, что «гораздо важнее». При этом певицу не устраивает то, что в России не приветствуют гей-шествия, передает Super.ru.

Между тем, в комментариях пользователи соцсетей из России ясно дают понять, что отказ Барзилай – невелика потеря, а также задаются вопросом, «зачем ее вообще приглашали».

«Зачем она вообще нужна, наоборот ей нужно запретить въезд в Россию!», «Пусть геям кудахтает», «Какая звЭзда – такой и парад», – отреагировали в Рунете.

Некоторые пользователи отмечают, что в такие моменты начинает проявляться политизированность конкурса. «Началось, кто то ещё сомневался, что конкурс политизированный ????? Гори в аду США», – отметила olgalanovaya.

Тель-Авив, служба информации РИА «Новый День»

Тель-Авив. Другие новости 15.05.18

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