«Куриный танец» заразителен: премьер Израиля превратился в «петуха», похожего на Ельцина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «отжег» на публике, станцевав с победительницей «Евровидения» Неттой Барзилай. Однако пляска пришлась по вкусу не всем – в Рунете раскритиковали «куриный танец», назвали Нетаньяху «петухом» и сравнили его с первым президентом РФ Борисом Ельцыным.

Накануне Барзилай явилась в резиденцию к израильскому премьеру и его супруге Саре в Иерусалиме и преподнесла символический подарок: два леденца – «петушки» на палочке. Видео встречи выложил в «твиттере» сам Нетяньяху. Он восторженно отозвался о выступлении певицы и заявил, что она «принесла много гордости стране».

Что касается танца, то у премьера Израиля он получился не «не ахти», несмотря на попытки синхронно с Неттой похлопать себя по бокам «крыльями».

Комментируя эти события, пользователи социальных сетей отметили, что Нетаньяху чем-то напомнил им Ельцина.

«Премьер-министр Израиля Нетаньяху и победительница конкурса Евровидение исполняют танец курочки. Чем-то он мне здесь Ельцина напоминает», «Борис Николаевич душевней танец курочки изображал. Нетаньяху поц в сравнении с ним», – отметили в твиттере.

Некоторые пользователи увидели в выступлении «всю сущность цивилизованного европейского общества», другие посчитали пляску неуместной, напомнив, как недавно в ходе протестов израильские солдаты расстреляли несколько десятков палестинцев на границе с сектором Газа.

«Премьер-министр Израиля Нетаньяху и победительница конкурса Евровидение исполняют танец курочки. Только что убили полсотни палестинцев», – возмущается @SverdlovNKVD.

Иерусалим, служба информации РИА «Новый День»

Иерусалим. Другие новости 18.05.18

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