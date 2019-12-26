«Не надо рожать рабов этому государству»: Водонаева высказалась о запрете абортов

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева призвала своих подписчиц строить карьеру и путешествовать вместо того, чтобы рожать детей в нищете. Так телеведущая прокомментировала сообщение минздрава Самарской области, который призвал частные клиники отказаться от проведения абортов.

«Так наши власти борются с вымиранием населения России, и виноваты в этом все, кроме заботливых политиков. «Государство вас не просило рожать», – говорила Ольга Гладских, которая единственная оказалась честна и права, – пишет Водонаева в своем Instagram. – К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать. Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты?».

По ее словам, утверждения о том, что Россия находится в демографической яме, гей-пропаганда влияет на рождаемость, а теперь появилась еще одна причина вымирания россиян – закон о домашнем насилии, все это – отговорки политиков. «Но давайте не будем врать сами себе, истинная причина только в том, что мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами», – утверждает телезвезда, добавляя, что он потеряла веру в лучшее «завтра», хотя и очень любит землю, на которой родилась.

По мнению Водонаевой, в России рожают «либо богачи, либо необразованное быдло». «Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться пока какой-нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжелой жизни в региональном ток-шоу, и не подарит вам квартиру в новостройке?» – задается вопросом телеведущая.

Водонаева посоветовала своим подписчицам, которые, по ее словам, являются главным «материнским фондом» страны, получить образование, построить карьеру, посмотреть мир, а лишь потом думать о детях. «Не надо рожать рабов государству!», – призвала Водонаева, добавив, что аборт – это личное дело каждого.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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