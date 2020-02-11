Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за публикаций в соцсетях

Полиция начала проверку в отношении высказываний Алены Водонаевой об абортах и демографии. Телеведущую вызвали на разговор в полицию. Об этом сообщила адвокат Водонаевой Екатерина Гордон.

Как сообщает портал Super, со ссылкой на письмо из отделения ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы, адресованное директору 37-летней звезды, Водонаевой необходимо прибыть в полицию для беседы. Проверка проводится по факту размещения в соцсети Instagram высказываний следующего содержания: «В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем», «Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка», «Не надо рожать рабов этому государству».

По мнению правоохранителей, в этих словах есть признаки «возбуждения ненависти по отношению к социальным группам малоимущих, бедных и нищих». Таким образом Водонаевой грозит ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», которая предполагает наказание от штрафа в 300 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на шесть лет.

По словам Гордон, с юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения дела по этой статье нет. «Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей. Я подозреваю, что есть некие оголтелые общественные организации, которые пытаются найти основание, чтобы испортить жизнь Алене Водонаевой, – пояснила адвокат. – Эту статью часто пытаются применить в отношении высказываний людей, оппозиционно настроенных, но мы надеемся, что это не тот случай».

Сама телеведущая заявила, что явится на встречу и ответит на все вопросы полицейских. «Я не собираюсь брать свои слова обратно и готова прокомментировать каждую свою строчку», – отметила Водонаева.

Ранее она заявила, что миллион рублей в качестве маткапитала «рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона». Стоит отметить, что звезда не первый раз резко высказывается об инициативах российских властей. Также она раскритиковала идею о введении запрета на аборты и призвала «не рожать рабов этому государству». Эти высказывания вызвали большой резонанс. Российские чиновники, телезвезды, актеры и общественные деятели в резких выражениях выступили с резкой критикой в адрес Водонаевой. В ответ телеведущая записала видообращение к депутатам Госдумы, в котором подчеркнула, что имеет право голоса и продолжит говорить на злободневные темы.

Москва, Зоя Осколкова

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