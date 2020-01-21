«Она оскорбила народ»: спикер Госдумы призвал оштрафовать Алену Водонаеву на 100 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оштрафовать на 100 млн рублей телеведущую, блогера Алену Водонаеву за ее высказывание, что из-за материнского капитала в России «отчаявшееся от нищеты быдло кинется рожать». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», Володин заявил сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Она оскорбила народ Российской Федерации, в этом случае штраф 100 млн рублей. Пускай платит. В следующий раз говорить не будет. Вот об этом речь идет. Быдло. Нашла быдло, – подчеркнул спикер Госдумы. – Пускай встанет и работает там, где люди зарабатывают те деньги, которые им не позволяют многое еще купить, и решать те вопросы, которые требуется. Поэтому наоборот заслон им надо ставить, чтобы они больше на телевидение не ходили, нерукопожатными были, а то на эти тусовки ходят и обнимаются с ними».

Такое заявление Володин сделал после выступления депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова, который назвал Водонаеву «дамой с первичными признаками интеллекта». При этом, подчеркнул он, российские СМИ фактически распиарили блогера «за деньги налогоплательщиков», существенно увеличив ее популярность.

Ранее Водонаева заявила, что миллион рублей в качестве маткапитала «рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона». Это высказывание вызвало большой резонанс. Российские чиновники, телезвезды, актеры и общественные деятели в резких выражениях выступили с резкой критикой в адрес Водонаевой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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