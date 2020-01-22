Водонаева ответила на предложение оштрафовать ее за слова о материнском капитале

Алена Водонаева записала видообращение к депутатам Госдумы, которые ранее предложили оштрафовать ее за высказывание, что из-за материнского капитала в России «отчаявшееся от нищеты быдло кинется рожать». Телеведущая подчеркнула, что имеет право голоса и продолжит говорить на злободневные темы.

Водонаева предложила парламентариям начать штрафовать своих коллег. «Пусть за свои слова сначала заплатят Милоновы, Власовы, а также Скабеевы и Охлобыстины. Можно вспомнить Ольгу Гладских, которая, будучи чиновницей, говорила, что «государство вас рожать не просило». Ее тоже оштрафуйте», – заявила звезда реалити-шоу.

По словам Водонаевой, есть эффективный способ «пополнить бюджет», включив политические ток-шоу и записывая все, что говорят депутаты и чиновники.

Кроме того, телеведущая заявила, что будет продолжать высказываться на злободневные темы. Девушка отметила, что имеет образование журналиста и намерена обсуждать со своими подписчиками актуальные социальные вопросы.

С предложением оштрафовать телеведущую на 100 млн рублей за слова о материнском капитале выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такую реакцию Водонаева вызвала своими словами о том, что маткапитал «рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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