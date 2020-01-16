«За миллион будут рожать нищета и быдло»: Водонаева раскритиковала предложения Путина по демографии

Алена Водонаева не считает, что новые предложения президента Владимира Путина исправят демографическую ситуацию в стране. По мнению телеведущей, рожать будут те, кому «вечно не хватает на бутылку водки».

«Столько всего придумали для этих нерожденных детей: и кормить будут до 4 класса в школе, и доплачивать до 7 лет надбавку от 5 до 11 тысяч рублей, – пишет Водонаева в своем Instagram. – Вот только на прибавочку могут рассчитывать лишь те семьи, в которых менее одного прожиточного минимума на человека. То есть, если семья из 2 родителей и 2 маленьких детей в условной Пензе зарабатывает больше 40 тысяч, то о бонусе можно забыть».

По словам телеведущей, проблема демографии в России не в размере материнского капитала, а в уровне жизни населения. «Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах», – отметила Водонаева.

Она также добавила, что россияне будут вынуждены брать кредиты, чтобы прокормить себя и детей, а ссуды придется выплачивать «из поколения в поколение». Кроме того, телеведущая напомнила про проблемы с детскими садиками, школами и медициной. «Какие роды, дорогие друзья? – задалась вопросом Водонаева. – А что касается еды в школах, то без слез на нее не взглянешь ...».

Стоит отметить, что звезда не первый раз резко высказывается об инициативах российских властей. Ранее она раскритиковала идею о введении запрета на аборты и призвала «не рожать рабов этому государству».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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