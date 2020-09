Скончался бывший солист «Ласкового мая»

Один из солистов популярной в конце прошлого века группы «ласковый май» скончался от онкзаболевания. Как сообщил в своем Инстраграмме Юрий Шатунов, речь идет об Александре Прико. Ему было 48 лет.

«От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память», – написал Шатунов.

Ранее супруга Прико сообщила, что медики диагностировали у него онкологическое заболевание, Прико мучал кашель и боли в груди, у него также была выявлена пневмония, сообщает «Бизнес ФМ».

По словам продюсера группы Андрея Разина, Александр Прико в тяжелом состоянии поступил во 2-е терапевтическое отделение городской больницы Святого Георгия Победоносца в Петербурге, где он в последнее время жил с семьей и работал.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 02.09.20

Михаил Шуфутинский исполнит хит «Третье сентября» в прямом эфире Instagram. / Автор всемирно известного хита I Like To Move It найден мертвым. / Фронтмен Little Big объявил о расставании с женой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»