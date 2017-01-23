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Общество

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Публикации за 23.01.17

Васильева пообещала старшеклассникам «пилот» по астрономии уже в этом году

Васильева пообещала старшеклассникам «пилот» по астрономии уже в этом году

Астрономия будет введена в этом году в ряде российских школ как пилотный проект, пообещала глава Минобразования Ольга Васильева.

По ее словам, для первых-седьмых классов никаких новых предметов в этом году не предполагается, а в старшей школе ранее «было заявлено введение астрономии». «Думаю, что пилотно часть школ, как отдельным предметом, переходит в этом году, а в штатном режиме, для всех, это будет чуть позже», – пояснила Васильева в интервью «России-1». Она отметила, что программа по астрономии есть.

Напомним, осенью прошлого года Васильева заявила о необходимости вернуть в старшую школу уроки астрономии, окончательно исключенные из школьной программы почти 10 лет назад, когда элементы астрономии ввели в курс географии и физики. «Я считаю, что это необходимо. Если вы помните, у нас был час. Я думаю, что этот час нужно вернуть», – говорила Васильева.

Год назад в России был объявлен сбор подписей за возвращение астрономии в школьную программу. Тогда же заведующий отделом Института астрономии РАН Олег Малков заявил, что астрономию необходимо вернуть в школы как можно быстрее. Это наука, которая «формирует мировоззрение людей», пояснял ученый, и указывал, что отсутствие знаний по астрономии рождает интерес к астрологии и прочим шарлатанским псевдонаукам.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 23.01.17

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