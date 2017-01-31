Чайка рассказал об уголовщине Улюкаева и бизнес-успехе своих детей / «Даю реальную оценку»

Публикации за 31.01.17

Дело экс-главы МЭР Алексея Улюкаева – это «чистая уголовщина». Так охарактеризовал ситуацию генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его словам, доказательств в «деле Улюкаева» более чем достаточно, а сам экс-министр «перепутал государеву службу и свой карман».

«Ответственно говорю: доказательная база более чем убедительна... Как можно требовать дополнительную сумму за выполнение должностных обязанностей? Если не хватает зарплаты чиновника, иди в частный сектор, пробуй заработать в бизнесе!», – заявил Чайка в интервью ТАСС.

Напомним, сенсация с задержанием Улюкаева (на тот момент действующего министра) прогремела 15 ноября прошлого года. СКР сообщил, что Улюкаева взяли с поличным при получении взятки в 2 млн долларов за сопровождение МЭР сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Улюкаева отправили под домашний арест, срок которого 10 января был продлен до 15 апреля, а президент вскоре после задержания отправил Улюкаева в отставку.

Продолжая разговор о бизнесе, Чайка заявил, что его сыновья – успешные бизнесмены, а он к их успеху никакого отношения не имеет. «Сыновья всего добиваются собственным трудом, они ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший», – заверил генпрокурор. Также он рассказал, что его сыновья «по зову сердца» много занимаются благотворительностью. Чайка назвал чушью информацию, что его сын Артем стал монополистом на рынке соли после покупки ВСТПК: «Чтобы было понятно: доля ВСТПК составляет лишь 8% от общего объема добываемой в России соли. О какой монополии разговор?». Он добавил, что сын вкладывает в бизнес «свои деньги».

«Мне приятно, что дела у сыновей идут успешно, но не подумайте, будто нахваливаю Артема с Игорем. Нет, даю реальную оценку. В детали их бизнеса я никогда не лез, они живут своим умом, хотя к моим словам по житейским вопросам прислушиваются, советам следуют», – сказал Чайка.

Москва, Зоя Березина

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