Призывной возраст хотят повысить до 30 лет / Это поможет в борьбе с уклонистами, считают в Госдуме

Публикации за 24.03.17

Депутаты Госдумы РФ обсудили повышение призывного возраста на военную службу. Парламентарии выступили с предложением увеличить верхний предел возрастной планки с 27 до 30 лет. По мнению народных избранников, такая мера отобьет у потенциальных военнослужащих желание уклониться от воинского долга.

Комитет Госдумы по обороне провел совещание на тему «О вопросах и путях совершенствования законодательства, регулирующего призыв граждан на военную службу по итогам призывов 2016 года». По результатам которого, парламентарии решили рассмотреть повышение призывного возраста. Об это рассказал председатель комитета Владимир Шаманов, передает «Интерфакс».

Со слов Шаманова, ряд депутатов выразили мнение, что планка должна быть увеличена до 30 лет, чтобы «уклонисты были не заинтересованы уклоняться». Для урегулирования вопросов, связанных с возрастным ограничением для прохождения службы, а также юридической ответственности уклонения от получения повестки на призыв, в Госдуме будет создана рабочая группа. «Мы в рамках нее уточним все проблемные вопросы, учтем замечания, которые были высказаны, и сформируем план дальнейших действий»,– добавил Шаманов.

За прошлый год повестки с призывом на военную службу не получили 90 тысяч призывников. И хотя по сравнению с 2015 годом количество уклонистов снизилось на 20%, показатель все еще остается высоким. Кроме того, были закрыты 160 интернет-ресурсов, на которых давались советы по уклонению от службы в армии.

Добавим, Минобороны в 2016 году провело корректировку правил призыва на срочную военную службу. Поправки были внесены в пункты, касающиеся порядка получения отсрочек и освобождения от службы в армии. Также ужесточились требования к здоровью призывников, в частности, психическому.

Москва, Зоя Осколкова

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