НАК опроверг слухи о готовящихся новых терактах в России

Публикации за 05.04.17

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг распространенную в соцсетях и ряде средств массовой информации информацию о готовящихся террористических актах в российских городах.

«Появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной», – говорится в сообщении ведомства.

НАК напомнил об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических атаках.

Москва, Светлана Петрова

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