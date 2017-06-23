Депутаты предложили арестовывать на 15 суток за мат в семье

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении закон, ужесточающий ответственность за мелкое хулиганство, в том числе – за мат. В случае утверждения, нарушителям будет грозить наказание за нецензурную брань даже в собственной квартире, – и не только в виде штрафа, но даже ареста.

Авторы поправок предлагают разрешить полицейским штрафовать граждан за матерные ругательства не только в общественном месте: нецензурно выражаться будет запрещено даже у себя дома. «У правоохранительных органов будет возможность привлекать граждан к административной ответственности за действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие других лиц не только в общественных местах, но и, например, в жилых помещениях», – отмечается на сайте Госдумы.

В материале отмечается, что за подобные проступки человека смогут оштрафовать на сумму от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, отправить под арест до 15 суток, а также привлечь к обязательным работам на срок до 40 часов. Если злоумышленник снова выразится матерно, его может ждать штраф до 5 тыс. рублей или общественные работы до 80 часов.

Из пояснительной записки к документу следует, что «нарушения общественного порядка и спокойствия граждан снижают качество жизни законопослушных граждан, отрицательно влияют на нравственные отношения, воспитание несовершеннолетних, создают нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, вызывая у них чувство незащищенности». Авторы поправок также указывают, если дебошира вовремя не осадить, это может спровоцировать его на более серьезные проступки и даже преступления.

Отмечается, что в регионах, где за семейно-бытовое дебоширство предусмотрено наказание (Алтай, Башкирия, Бурятия, Мордовия, Чувашия, Архангельская, Ивановская, Калужская, Кировская, Костромская, Мурманская, Нижегородская и Пензенская области), количество преступлений против личности снизилось. Отмечается, что за 9 месяцев 2013 года число убийств, совершенных на бытовой почве, в Ивановской области снизилось на 36,8%, в Бурятии и Башкирии на 27,9% и 18,2% соответственно, в Мурманской области – на 8,3%. На основании этих данных законотворцы сделали выводы о необходимости ужесточения ответственности для дебоширов.

Под документом подписались депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Валентина Терешкова, а также Татьяна Москалькова, которая сейчас работает уполномоченным президента по правам человека, а раньше была депутатом, передает ВВС. «Никто не будет наказывать людей за то, что они сделали или сказали у себя дома. Фраза «общественные места» в действующем законе не позволяет привлекать всех хулиганов. А если сосед выпил и пошел доставать других соседей по дому, звонить им в дверь? Сейчас он может сказать, что подъезд – это не общественное место, а по новому закону не сможет», – пояснил Вяткин.

Между тем, как пишет «Газета.ру», с выводами законодателей согласны не все. Ряд адвокатов уверен, что слишком широкое толкование новых поправок обернется злоупотреблениями со стороны правоохранителей. «Любая обтекаемая квалификация, как в данном случае, дает повод и основания привлекать к ответственности очень широкий круг лиц и при очень разных обстоятельствах. Раньше все-таки правоохранителей ограничивали слова «общественное место». Новая редакция позволяет правоохранителям привлечь к ответственности почти любого человека без учета тех обстоятельств, в которых он допустил нецензурную брань», – считает адвокат Светлана Сидоркина.

По ее словам, возможна и такая ситуация, при которой силовикам нужно задержать человека для чего-то более серьезного, чем привлечение к административной ответственности, но повода для этого нет, и новая редакция статьи 20.1 КоАП будет использоваться как предлог. Необходимо отметить, что законопроект был внесен в Госдуму еще 11 июня 2014 года, однако думский комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал его к принятию только спустя более трех лет.

Москва, Иван Гридин

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