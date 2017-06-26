ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к наркотикам

Более половины россиян (52%) отметили увеличение доли наркозависимых в последние годы. При этом сограждане склонны считать наркоманию скорее не общественной, а реальной болезнью, которая нуждается в лечении. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи отмечают, что общественное мнение в этом вопросе за последние несколько лет изменилось: из категории социальных проблема наркомании перешла в медицинскую сферу, передает РИА «Новости». «Так, 45% наших сограждан сегодня характеризуют наркоманию как болезнь, требующую лечения (в 2014 году с этим мнением соглашался 31%)», – говорится в материалах опроса.

Сегодня зависимость от наркотиков заметно реже относят к «общественным болезням» (28% против 37% в 2014 году). За это время с 28% до 21% уменьшилась и доля россиян, считающих наркозависимых опасными людьми, которых следует изолировать от общества. Как и тремя годами ранее, 3% респондентов назвали употребление наркотиков личным делом каждого, отметив, что не осуждают таких людей.

«По оценкам каждого второго (52%), в последние годы зависимых от наркотиков стало больше, о сокращении числа наркоманов сказали только 18%», – сообщают во ВЦИОМ. Еще 13% респондентов высказали мнение, что доля наркозависимых никак не изменилась за эти годы, а 17% опрошенных затруднились оценить ситуацию. О том, что среди их близких и знакомых есть люди, употребляющиеся наркотики, сообщили 12% участников опроса.

Компания «Медиалогия», проведя мониторинг публикаций в российских СМИ за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года, зафиксировала более 5 тысяч сообщений по теме «наркомания» на федеральном телевидении и в прессе. «Пик» упоминаемости приходится на 2012 год (1,3 тысячи сообщений). Исследование проводилось «Медиалогией» по собственной базе СМИ, включающей порядка 41,2 тысячи источников.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 20-21 июня среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.06.17

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