Опрос: россияне разуверились в рубле / Нацвалюта России продолжит падение, ожидают граждане

Жители России ожидают падения российской национальной валюты через три месяца до 62 рублей за доллар, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно итогам исследования, такой прогноз разделяют 59% россиян.

Через год, согласно ожиданиям 47% участников опроса, нацвалюта РФ ослабнет до 64 рублей за доллар. Социологи указывают, что данные прогнозы респонденты давали на фоне официального курса на уровне 59 рублей за доллар.

Кроме того, ВЦИОМ сообщает о росте интереса жителей России к ситуации на валютном рынке. Так, в конце июня 2017 года 58% граждан признались, что следят за изменением курсов валют, тогда как в январе текущего года таких насчитывалось 47%, а в июне 2016 года – 48%. Заметно выше эта доля среди участников опроса с высоким, по их оценкам, достатком (62%), а также молодежи (63%).

Напомним, в июне этого года граждане ожидали ослабления рубля до 60 рублей за доллар при текущем значении курса американской валюты в 57 рублей. Годовой прогноз стоимости рубля тогда составлял 60 рублей за доллар.

Стоит отметить, что средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11:30 мск понедельника снизился на 7,78 копейки – до 60,3014 рубля. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра» уменьшился на 14,57 копейки и составил 68,7931 рубля.

По мнению ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМ Олега Чернозуба, ожидание жителей РФ дальнейшего ослабления рубля – это «неблагоприятный сигнал для денежных властей, так как реакцией населения на подобный сценарий станет переток сбережений из рублей в другие валюты, что усилит давление на показатели инфляции». «При этом нельзя надеяться, что население безучастно отнесется к движению курсов: из представленных материалов видно, что внимание к этому вопросу после длительного периода спада вновь стало расти», – заметил социолог.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28-30 июня 2017 года с помощью метода телефонное интервью объемом 1800 респондентов.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 10.07.17

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