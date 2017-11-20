На юге России ищут счастливчика, сорвавшего куш в 100 миллионов

Житель Ставропольского края стал мультимиллионером после того, как купил в киоске лотерейный билет за 100 рублей и в итоге взял джекпот.

Мужчина выиграл 100 миллионов рублей. Теперь организаторы розыгрыша просят победителя приехать в Москву для получения большого куша.

Как сообщал «Новый День», ранее 63-летняя пенсионерка из Воронежской области выиграла рекордную сумму за всю историю российских лотерей – 506 миллионов рублей. Розыгрыш состоялся 5 ноября, но обладательницу джекпота удалось найти спустя почти две недели. Отмечается, что победительница уже оформила свой выигрыш. Сейчас ее билет находится на проверке подлинности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.17

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