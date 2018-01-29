В России владельцев оружия хотят маркировать опознавательными знаками

В Госдуме предложили обязать владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов. Как пишет «Парламентская газета» автором инициативы выступил, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

Парламентарий подчеркивает, что нововведения коснутся владельцев всех видов огнестрельного оружия – охотничьего, нарезного, травматического. В России их насчитывается до 8 миллионов человек. По словам Нилова, у сотрудников силовых ведомств и полицейских опознавательным знаком служат форма и личные жетоны. Это, считает депутат, даёт окружающим понять, что правоохранители вооружены. «Ну а сотрудники охранных структур и гражданские лица, которых в России сотни тысяч, ходят с оружием и вправе вообще никак не обозначать этот факт», – сказал Олег Нилов.

В законотворческой инициативе предлагается обязать людей, носящих огнестрельное оружие, носить специальные яркие жилеты, как у охотников или значок. За отсутствие опознавательного знака нарушителю будет грозить наказание, правда, какое, не указывается. Кроме того, предлагается, что отсутствие жилета или значка в момент применения оружия будет отягчающим обстоятельством, даже если гражданин оборонялся.

«Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям», – заявил Олег Нилов, добавив, что человек с оружием ни в коем случае не может находиться в состоянии опьянения, не должен брать оружие в общественные места, увеселительные заведения, или в транспорт.

На сегодняшний день запрет на ношение оружия действует только в самолётах – на время полёта его нужно сдавать.

На этом парламентарий решил не останавливаться – он ведет работу над законопроектом, запрещающим ношение холодного оружия с длиной лезвия более 5-6 сантиметров. «Ножи, которыми осуществляется большинство преступлений, это опасное холодное оружие. Но ношение такого оружия не является преступлением, а отсюда вседозволенность, которая сегодня и является основной причиной поножовщины», – пояснил Олег Нилов, напомнив, что в советское время ношение холодного оружия являлось преступлением – можно было носить с собой только перочинные ножики с минимальным размером лезвия.

Законопроект, который коснётся миллионов владельцев холодного оружия, будет внесён в пакете с инициативами об идентификации владельцев оружия и о видеофиксации применения огнестрельного оружия. Перед этим новеллы вынесут на экспертное обсуждение.

Москва, Иван Гридин

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