За отказ от опровержения предложили на год сажать в тюрьму

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы за распространите незаконной, недостоверной или порочащей информации. Депутаты считают, что норма позволит обеспечить «конституционное требование справедливости».

Авторами инициативы стали Сергей Боярский, Дмитрий Вяткин, Александр Грибов и Михаил Емельянов. Законопроект предполагает внесение поправок в статью 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Документ предусматривает штраф за отказ от опровержения в размере до 50 тысяч рублей, до 240 часов обязательных работ или до одного года исправительных работ, до трех месяцев административного ареста или лишение свободы на срок до одного года.

«Привлечение к уголовной ответственности возможно лишь в случае, когда меры административного принуждения не заставляют правонарушителя прекратить противоправное деяние», – говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной в базе данных нижней палаты парламента.

Народные избранники уверены, что поправки позволят обеспечить «конституционное требование справедливости», так как распространение лживых сведений нарушает основные конституционные гарантии личности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.05.18

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