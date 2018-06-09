Тульский губернатор-взяточник Дудка вышел на свободу досрочно

Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, осужденный за взяточничество в 2013 году, сегодня отпущен на свободу на условиях условно-досрочного освобождения, сообщают местные СМИ со ссылкой на УФСИН региона. Напомним, суд приговорил бывшего чиновника к 9,5 годам колонии строгого режима.

Дудка был задержан в феврале 2011 года по подозрению в получении взятки в 40 миллионов рублей за выделение ЗАО «Корпорация ГРИНН» земельного участка на условиях аренды под строительство гипермаркета. Суд огласил приговор экс-губернатору 22 июля 2013 года. Осужденный не признал вину и счел приговор политическим.

Дудка возглавлял Тульскую область с апреля 2005 года. В июле 2011 года он ушел в отставку по собственному желанию.

Тула, служба информации РИА «Новый День»

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