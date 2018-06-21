Фальшивые болельщики: мигранты использовали ЧМ-2018, чтобы попасть через Россию в Европу

Проходящий в России чемпионат мира по футболу открыл возможность для мигрантов из других стран попасть в Евросоюз, чтобы попросить убежища. Случай беспрецедентный. Ранее беженцы не пытались использовать безвизовые коридоры, которые предоставляют международные спортивные соревнования.

Буквально на следующий день после начала мундиаля в аэропорту Финляндии иностранец заявил о намерении просить убежища, передает РБК. Мужчина заявил, что оформил паспорт болельщика и приобрел билеты на матч мундиаля только для того, чтобы эмигрировать в Европу.

В тот же день пограничники задержали на российско-финской границе нигерийца, который пытался пересечь рубеж по поддельному паспорту гражданина Бразилии. Пару дней спустя три гражданина Марокко попытались перейти границу по лесу. Все задержанные собирались просить убежища.

Российские пограничники также сообщили о задержании в Карелии четверых мигрантов, которые якобы прибыли на чемпионат мира по футболу, но на самом деле собирались перебраться в Финляндию. Суд штрафовал их на 2 тысячи рублей и постановил депортировать на родину.

Отмечается, что попытки использования международного соревнования в качестве предлога для попадания на территорию Евросоюза – явление новое. Например, в прошлом году, когда в России проводился Кубок конфедераций и болельщики также могли пересечь границу по паспорту болельщика, подобных инцидентов не наблюдалось.

Немецкие дипломаты такой вариант развития событий прогнозировали. На прошлой неделе МИД ФРГ предупредил, что фальшивых болельщиков, которыми прикидываются нелегальные мигранты, неминуемо ждет депортация.

Напомним, паспорт болельщика или Fan ID оформляется в обязательном порядке при покупке билетов на матчи мундиаля. Документ дает право попасть на стадион, также его обладатели могу въехать в Россию без визы и бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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