российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 июля 2018, 16:03 мск

Новости Общество

Рекламы на российском телевидении станет больше

Депутаты Госдумы одобрили поправки в закон «О рекламе», согласно которым количество эфирного времени, отведенного под рекламирование товаров и услуг, увеличивается. По словам авторов инициативы, рост доходов от рекламы позволит создавать более качественный контент.

Законопроект был внесен Госдуму 6 июля депутатами от «Единой России» Антоном Горелкиным и Мариной Мукабеновой. Документ предполагает внесение изменений в статьи 14 и 15 закона «О рекламе».

Так общая продолжительность рекламы в эфире телеканалов не должна превышать 20% времени вещания в течение часа (ранее 15%). То есть, если раньше 9 минут в час демонстрировалась реклама, теперь этот период вырастет до 12 минут в час.

В то же время лимит рекламы в сутки остался на уровне 15%. Это значит, что, если канал вещает круглосуточно, он не сможет транслировать рекламу более 216 минут в течение 24 часов.

Кроме того, парламентарии пересмотрели подход к рекламе в детских трансляциях. Ранее реклама могла крутиться только перед началом и после окончания передач, теперь это ограничение отменили, но ввели другое – отныне в детских и образовательных телепередачах действует запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей.

Депутаты, вносившие изменение в законодательство, утверждают, что возросший доход от рекламы позволит производить качественный контент, таким образом, от увеличения рекламного времени телезрители только выиграют.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.07.18

Слух дня: бывший помощник Холманских вернется в медицину. / Россия живёт в условиях ресурсного проклятия. / В Качканаре с крыши детсада упал мужчина и погиб. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Госдума

Госдума изменила правила регистрации автомобилей

Госдума узаконила налоговый маневр в «нефтянке»

Госдума в окончательном чтении повысила НДС

«Вы там, Дума, одурели со своим правительством?» Избиратели устроили депутатам ГД «веселую» жизнь

Спасибо «Единой России»: Госдума одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста

Госдума отказалась выслушать Путина: «ЕР» продавливает повышение пенсионного возраста

«Закон против всех»: пенсионная ликвидация населения

Госдума повысила НДС во втором чтении

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Госдума,

Новости партнеров