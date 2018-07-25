Рекламы на российском телевидении станет больше

Депутаты Госдумы одобрили поправки в закон «О рекламе», согласно которым количество эфирного времени, отведенного под рекламирование товаров и услуг, увеличивается. По словам авторов инициативы, рост доходов от рекламы позволит создавать более качественный контент.

Законопроект был внесен Госдуму 6 июля депутатами от «Единой России» Антоном Горелкиным и Мариной Мукабеновой. Документ предполагает внесение изменений в статьи 14 и 15 закона «О рекламе».

Так общая продолжительность рекламы в эфире телеканалов не должна превышать 20% времени вещания в течение часа (ранее 15%). То есть, если раньше 9 минут в час демонстрировалась реклама, теперь этот период вырастет до 12 минут в час.

В то же время лимит рекламы в сутки остался на уровне 15%. Это значит, что, если канал вещает круглосуточно, он не сможет транслировать рекламу более 216 минут в течение 24 часов.

Кроме того, парламентарии пересмотрели подход к рекламе в детских трансляциях. Ранее реклама могла крутиться только перед началом и после окончания передач, теперь это ограничение отменили, но ввели другое – отныне в детских и образовательных телепередачах действует запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей.

Депутаты, вносившие изменение в законодательство, утверждают, что возросший доход от рекламы позволит производить качественный контент, таким образом, от увеличения рекламного времени телезрители только выиграют.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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