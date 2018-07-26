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Четверг, 26 июля 2018, 16:00 мск

Новости Общество

Россиянам разрешили самим выбирать дату бракосочетания

Депутаты Госдумы дали гражданам право самим выбирать дату и время регистрации брака. Действующую в настоящее время схему, когда паре необходимо жениться ровно через месяц после подачи заявления, парламентарии посчитали коррупционной.

«В соответствии с документом, гражданам, вступающим в брак, предоставляется возможность выбора даты и времени государственной регистрации заключения брака, но не ранее 1 месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак, посредством выбора доступной даты и времени из интервалов, определенных выбранным органом ЗАГСа в федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния», – говорится на сайте Госдумы.

Уточняется, что дата и время бракосочетания могут быть изменены по совместному заявлению жениха и невесты.

Законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента правительством. Теперь, когда народные избранники одобрили инициативу в третьем чтении, норма должны вступить в силу с 1 октября текущего года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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