В Госдуме предложили штрафовать на полмиллиона за торговлю нитратными продуктами

В Госдуме предложили ввести штрафы за реализацию продуктов с повышенным содержанием нитратов. С таким предложением выступил депутат от ЛДПР Василий Власов. Если его инициатива найдет поддержку, штраф за такое нарушение может составить 500 тыс. рублей.

По словам народного избранника, письмо с соответствующим предложением он направил в Роспотребнадзор на имя главы службы Анны Поповой. «Мной в данный момент разрабатывается законопроект, который предусматривает введение ответственности для торговых предприятий, торгующих продуктами с повышенным содержанием нитратов, в размере 500 тысяч рублей», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма.

Власов напомнил, что одной из поставленных президентом РФ задач является уменьшение показателя смертности трудоспособного населения в том числе от раковых заболеваний. Парламентарий указал на то, что сегодня в России в огромных количествах ввозятся товары с повышенным содержанием нитратов, чрезмерное содержание в пище которых наносит непоправимый ущерб здоровью и приводит к развитию раковых заболеваний.

Власов также отметил, что эта проблема поднимается ежегодно, а существующие меры на практике не работают.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.08.18

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