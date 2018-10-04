Милонов потребовал запретить косметику и окрашивание волос мальчикам и девочкам

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов выступил с предложением ввести в школах «этикет учащегося», правила которого будут сформированы на основе общефедеральных рекомендаций. Народный избранник предлагает запретить использовать учащимся косметику и окрашивать волосы, а также прописать правила поведения для детей. Свою инициативу он направил министру просвещения России Ольге Васильевой.

«Следует регламентировать на общефедеральном уровне недопустимость проявления учениками во внешнем облике склонности или пристрастия к каким-либо неформальным культурным объединениям: школа не место для демонстрации своих пристрастий в музыке или к неформальным течениям», – приводит РИА «Новости слова Милонова.

«Девочки и мальчики, ученики с первого вплоть до 11-х классов не должны позволять себе косметику, окрашивание волос (за исключением медицинских случаев), а также отхождение от норм и правил по внешнему виду, установленных администрацией школы», – продолжил парламентарий.

По его мнению, в связи со «зловредным влиянием масс- и поп-культуры на детей и подростков» назрела необходимость задуматься над введением дополнительных, «но не излишних» правил для российских школьников. «В части норм поведения детям необходимо следовать писаному и утвержденному «этикету учащегося», составляемому каждой школой с учетом рекомендаций министерства просвещения. В нем должно быть регламентировано поведение учащихся как внутри школы, так и за ее пределами, допустимые нормы отношений между одноклассниками», – пишет он.

Депутат уверен, что «актуальность такого документа высока как никогда – все чаще мы слышим о проявлениях жестокости среди детей и случаях травли». В связи с этим, полагает Милонов внедрение такого документа облегчит жизнь не только педагогам, но и самим детям, нуждающимся в объяснении некоторых правил поведения.

Напомним, в Перми руководство школы отстранило от занятий 15-летнюю девочку за то, что она покрасила волосы в розовый цвет, нарушив требования школьного документа «Требования к внешнему виду и одежде обучающихся». Региональный омбудсмен назвал такой шаг дискриминацией. Прокуратура возбудила дело в отношении директора гимназии и заявила, что школа не может устанавливать требования к цвету и длине волос учащихся.

Москва, Иван Гридин

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