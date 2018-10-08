В России обнаружили более 60 новых видов наркотиков

За последние полтора года в России выявлены 62 ранее неизвестных наркотических средства и психотропных вещества, с использованием которых может быть изготовлено более тысячи препаратов. Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Данные были озвучены главой МВД на заседании Государственного антинаркотического комитета, передает «Интерфакс». Новые виды наркотиков поставлены на контроль по инициативе ведомства. «Данная мера позволила в рамках только одного уголовного дела изъять свыше 140 кг производного синтетического каннабиноида», – отметил Колокольцев.

По его словам, помимо изобретение новых наркотических веществ наркодилеры все чаще используют продвинутые технологии, чтобы получать деньги от покупателей.

«В июне текущего года в Волгограде возбуждено уголовное дело по факту легализации участниками преступной группы наркодоходов в объеме 56 млн рублей. Оплата осуществлялась с использованием электронной платежной системы и поступила на счета, открытые в различных банках для обналичивания», – сообщил министр.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.18

«Через 10 лет будем кусать локти»: Кудрин раскритиковал проект федерального бюджета. / Озвучен приговор экс-заместителю главы Надымского района. / Жители Екатеринбурга пожаловались на отсутствие льготного лекарства от астмы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»