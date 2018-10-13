Госдуме предложили узаконить еще один праздничный выходной

День учителя, который отмечается 5 октября, может стать общенациональным праздником в России. Данную инициативу выдвинул член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Соответствующий документ внесен на рассмотрение экспертного совета «Единой России».

«Мы все помним нашу первую учительницу, своих педагогов. Если мы стремимся к образованности нации, то было бы правильно выделить эту категорию людей, дать им больше уважения, показать обществу, насколько важна их деятельность», приводит слова народного избранника RT.

Вострецов считает необходимым продемонстрировать особую государственную и общественную значимость работы учителей, поднять их престиж в обществе. Кроме того он предложил приравнять к учителям преподавателей дошкольных групп, средних профессиональных и высших учебных заведений.

На сегодняшний день День учителя – профессиональный праздник работников сферы образования, который отмечается вместе со Всемирным днем учителей, установленным по решению ЮНЕСКО.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.18

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