Депутаты выступили за блокировку сайтов и приложений для знакомств

Сайты для знакомств и мобильные приложения несут опасность для пользователей, а потому подобные ресурсы нужно заблокировать. С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Депутат напомнила, что раньше люди знакомились в транспорте, на улице, но женились не сразу, передает Агентство городских новостей «Москва». «Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало – давай, да?» – прокомментировала Плетнева набирающие популярность в России знакомства в интернете.

По мнению парламентария, общение в Сети с малознакомым человеком может обернуться непредсказуемыми последствиями. «Им может оказаться кто угодно: какой-нибудь аферист, какой-нибудь больной. Я вообще это не приемлю, не приемлю абсолютно!» – отметила депутат.

Плетнева выступила за блокировку сайтов знакомств. «Я была бы полностью согласна [ограничить доступ к площадкам для интернет-знакомств], и чтобы вообще интернет ограничить, ведь все, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят. Сплетни там всякие, вранье», – заключила парламентарий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.10.18

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