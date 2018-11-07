В России ужесточается наказание за подделку документов

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за подделку документов. Штраф за подобное деяние предлагается увеличить до 5 тысяч рублей, а уголовную ответственность – до трех лет лишения свободы.

«В соответствии с поправками в Уголовный кодекс (ст. 327 УК РФ) предлагается «за подделку паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт таких документов» наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет», – сообщается на сайте Госдумы.

Кроме того, за приобретение, хранение и перевозку поддельных паспортов, удостоверений или иных официальных документов нарушителям грозит лишение свободы на срок до года или принудительные работы.

За сообщение ложных сведений, например, при подаче документов на загранпаспорт, штрафы вырастут с 3 тысяч до 5 тысяч рублей для физлиц, ранее подобное деяние каралось штрафом в размере 100 рублей до 300 рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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