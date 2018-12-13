В России шесть тысяч детей и подростков употребляют наркотики

В России около шести тысяч детей и подростков употребляют наркотики. При этом растет смертность среди несовершеннолетних от наркотических веществ. Об этом сообщили глава Генеральной прокуратуры России Юрий Чайка на заседании коллегии ведомства.

«Только по официальным данным, в стране около шести тысяч несовершеннолетних употребляют наркотики», – заявил генпрокурор. По его словам, в этом году 22 ребенка погибли от наркотиков, более тысячи получили отравление психоактивными веществами, из них треть в возрасте до 14 лет. Чайка подчеркнул, что ситуация заслуживает повышенного внимания.

Кроме того, глава Генпрокуратуры отметил, что число больных наркоманией подростков снижается, как и количество состоящих на учете в органах внутренних дел. В то же время число зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных подростками, уменьшилось незначительно, при этом выросло число особо тяжких деяний, в первую очередь сбыта наркотиков.

«Приведенные данные не отражают фактические масштабы вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Эти деяния отличаются высочайшим уровнем латентности, поскольку все чаще совершаются с использованием новых технологий коммуникации, прежде всего сети Интернет. Однако адекватного ответа на эти угрозы пока не выработано», – констатировал генпрокурор.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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