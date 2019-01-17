Госдуме предложили лишить должников по алиментам отсрочки от армии

Первый зампред комитета Госдумы по обороне единоросс Андрей Красов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, отменяющий отсрочку от призыва на военную службу для должников по алиментам. Документ опубликован в электронной базе данных думы.

Он напомнил, что на сегодняшний день гражданам, у которых есть двое и более детей, предоставляется отсрочка от призыва в армию. При этом норма закона сформулирована таким образом, что граждане, имеющие детей, но при этом уже не состоящие в браке и уклоняющиеся от уплаты алиментов, также могут воспользоваться такой отсрочкой.

«Учитывая это, законопроектом предлагается уточнить категорию граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по данному основанию, установив, что отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, имеющим двух и более детей, за исключением граждан, уклоняющихся от исполнения алиментных обязательств», – говорится в пояснительной записке к документу.

Депутат предлагает, чтобы Федеральная служба судебных приставов в соответствии с запросами военных комиссариатов направляла сведения о том, возбуждено ли в отношении должника исполнительное производство по взысканию денег или прекращено.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.01.19

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