Из России в ЕСПЧ поступило рекордное число жалоб

Россия оказалась лидером как по числу жалоб, поступающих в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), так и по числу проигранных российскими властями дел. Такие данные содержатся в отчете за 2018 год.

В общей сложности за прошедший год в ЕСПЧ поступило рекордное количество жалоб из России – 12,15 тысячи. Это на треть больше, чем годом ранее, и вдвое больше, чем в 2015 году. По числу ожидающих рассмотрения дел РФ опережает Румынию (8,50 тысячи), Украину (7,25 тысячи) и Турцию (7,10 тысячи).

Всего на рассмотрении ЕСПЧ находились 56,35 тысячи дел. В 2018 году на 15% выросло число дел, относящихся к приоритетным категориям, при этом число приоритетных жалоб, заявок, рассмотренных в прошлом году, увеличилось на 45%. Оба показателя выросли в первую очередь за счет увеличения количества жалоб на условия содержания заключенных в России, говорится в отчете.

В 2018 году ЕСПЧ выявил хотя бы одно нарушение Конвенции по защите прав человека в 238 делах по жалобам против РФ. Россия лидирует по числу проигранных властями дел, хотя в целом их количество сократилось с 305 в 2017 году. При этом число дел других крупнейших нарушителей конвенции возросло. В частности, речь идет о Турции (146 против 116), Украине (91 против 87) и Румынии (82 против 69).

За 20 лет присутствия России в Совете Европы ЕСПЧ вынес против российских властей 2365 решений. В Страсбурге отмечают, что, «если Россия покинет Совет Европы, ее граждане больше не будут иметь доступ к ЕСПЧ и это нанесет огромный ущерб правам человека в РФ».

Страсбург, Служба информации РИА «Новый День»

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