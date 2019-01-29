Россия догнала Ливию и Гвинею по уровню восприятия коррупции

Россия оказалась на 138-м месте из 180 в рейтинге стран по уровню восприятия коррупции в государственном секторе, составленном международной антикоррупционной организацией Transparency International (TI). За год страна опустилась на три позиции. В рейтинге Россия соседствует с Папуа-Новой Гвинеей, Ливией, Ираном, Гвинеей и Мексикой.

Россия набрала 28 баллов из 100. Столько же баллов получили вышеперечисленные страны. В сообщении TI отмечается, что «последние три года Россия набирала 29 баллов, а в этом году потеряла один балл и опустилась на три места».

Рейтинг возглавила Дания с 88 баллами. На втором месте – Новая Зеландия (87 баллов). Третью строчку разделили Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур (85 баллов).

В тройку стран с худшими показателями вошли Сомали (10 баллов), Южный Судан и Сирия (13 баллов).

США получили 71 балл, что на 4 балла меньше, чем в прошлом году, и впервые за длительное время не смогли попасть в топ-20.

Среди стран СНГ и соседей России, как отмечается в сообщении TI, самый большой рывок продемонстрировал Таджикистан, набрав 25 баллов вместо прежних 21. Немного улучшили свое положение Украина (с 30 до 32 баллов) и Молдавия (с 31 до 33 баллов).

Индекс восприятия коррупции составляется с 1995 года. В его основе – данные опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль – самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто – самый низкий.

Напомним, в сентябре Transparency International включила Россию в список стран, которые не принимают достаточных мер для борьбы с коррупцией.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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