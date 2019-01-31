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Четверг, 31 января 2019, 15:00 мск

Новости Общество

Российских школьников обучат борьбе с коррупцией

Правительство России утвердило программу антикоррупционного просвещения школьников. Ученикам будут читать лекции, проводить семинары, а также показывать фильмы антикоррупционной направленности.

Программа разработана на 2019 год в рамках «Национального плана противодействия коррупции». Документ опубликован на портале правовой информации. За разработку концепции антикоррупционного воспитания буду отвечать Минобрнауки и Минпросвещения. Эти же министерства во втором квартале текущего года должны подготовить перечень фильмов о борьбе с коррупцией, которые впоследствии разместят на портале «Российская электронная школа».

Кроме того, Министерство просвещения подготовит рабочие программы школьного предмета «Право», которые будут включать проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников правоохранительных органов. Антикоррупционное просвещение распространят и на родителей.

Как говорится в программе, в федеральные государственные образовательные стандарты общего образования будут включены компетенции, «позволяющие выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а в профессиональной деятельности – содействие пресечению такого поведения».

Минпросвещения будет контролировать ход программы и до 1 февраля 2020 года представит в правительство доклад о ее реализации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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