Депутаты хотят снижать зарплату учителям за жестокость к школьникам

Минпросвещения России предложили финансово наказывать учителей за проявление агрессии по отношению к школьникам. С такой идеей выступил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«Предлагаю ввести некую финансовую шкалу для педагогов: учитель, который хоть раз был замечен в агрессии или в применении психологического и уж тем более физического насилия по отношению к ребенку, не должен получать те же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей всю свою душу», – написал парламентарий в обращении к министру просвещения РФ Ольге Васильевой.

Борисов предлагает сокращать зарплату учителей на треть в случае первого инцидента. Повторное проявление жесткости приведет к уменьшению заработка педагога вдвое, передает РИА «Новости». Депутат считает, что мера снизит «градус жестокости» в школах.

«Жестокость в общеобразовательных учреждениях давно переходит все границы. Причем начинается все это во многих случаях еще с детского сада, когда, пользуясь практически полной безнаказанностью, некоторые воспитательницы издеваются над маленькими детьми, и те запоминают, что прав тот, кто сильнее, – пояснил Борисов. – А в школе многие их них активно стараются отомстить своим обидчикам в лице уже других представителей сферы образования».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.02.19

«Все дохлые»: число политических партий на Урале сократится в несколько раз. / В Москве рекордно подорожала жилая недвижимость. / Молодые россияне больше других хотят переехать за границу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»