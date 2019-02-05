Госдуме и Минтруда предложат предоставлять мужчинам декретные отпуска

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов занят подготовкой законопроекта, который позволит мужчинам брать 10-дневный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. Свое предложение парламентарий также направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

«В данный момент мной прорабатывается законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, которым будет предусмотрена возможность предоставления 10-дневного отпуска для мужчин в случае рождении ребенка с сохранением заработной платы. Существующее законодательство слабо ориентировано на защиту прав мужчин-отцов, поэтому считаю необходимым усилить нормативную деятельность в данном направлении», – приводит РИА «Новости» выдержку из обращения Власова к Топилину.

По словам народного избранника, в существующем трудовом законодательстве предусмотрены дополнительные привилегии для лиц с семейными обязанностями, однако для мужчин в случае рождении ребенка предусмотрено лишь до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы. «Следует отметить тот факт, что в законодательство Европейского союза недавно были имплементированы подобные изменения. В связи с вышеизложенным, прошу вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации», – отметил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.02.19

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