Минпросвещения хочет тестировать всех школьников на наркотики с 13 лет

Минпросвещения определило порядок проведения социально-психологического тестирования школьников и студентов колледжей, которое в том числе позволит оценить склонность подростков к употреблению наркотиков и алкоголя. Текст приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Стоит отметить, что обновленный порядок проведения тестирования в целом соответствует документу, утвержденному «старым» Минобрнауки в 2014 году. При этом в обновленной версии прямо уточняется, что тестирование проводится «в отношении обучающихся, достигших возраста тринадцати лет, начиная с 7 класса». Сейчас «нижняя планка» возраста для тестирования не указана.

Документ содержит и другие правки. Так, предусмотрено, что тест может проводиться в электронном виде, в том числе дистанционно, а его результаты – храниться на электронных носителях в деперсонифицированном виде. Из пояснительной записки к документу следует, что необходимость нового приказа продиктована разделением единого образовательного ведомства на два: школы, детские сады и среднее профобразование отошли к созданному в мае Минпросвщения.

Отметим, что социально-психологическое тестирование школьников и студентов колледжей в России проводится с 2014 года, главная его цель – выявить склонность подростков к употреблению наркотиков и иных психотропных веществ, алкоголя, табака. Результаты тестов обрабатывают региональные власти и выясняют, с каким классом, курсом, школой или средним профучреждением нужно активнее заняться профилактикой.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.04.19

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