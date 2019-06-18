Пищевой мак хотят исключить из списка наркотических веществ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила исключить пищевой мак из перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. По ее словам, от продажи мака пострадали люди, которые не являются опасными для общества.

«Это продавцы, это руководители фирм, которые продавали пищевой мак, разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что там есть соломка. Продавец продает каждому понемногу, а в целом за день получается большой объем продажи этого пищевого мака», – цитирует Москалькову «Интерфакс».

Омбудсмен пояснила, что главным критерием уголовной политики должна быть общественная опасность, однако в этом случае закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован.

В настоящее время разрабатываются поправки в статью 228 УК РФ «незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических и психотропных средств». «Цель нашего проекта – либерализация и создание не только в уголовном кодексе, но и уголовно-процессуальном кодексе гарантий чистоты собирания доказательств по этой статье. Именно она (228-я статья) вызывает сегодня больше всего вопросов», – заключила Москалькова.

По последним данным, в российских колониях содержатся более 550 тысяч человек, четверть из них отбывают наказание по статьям, связанным с наркотиками.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

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