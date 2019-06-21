В Дагестане три газеты вышли с обложками в поддержку арестованного журналиста

Три дагестанские газеты выпустили номера с одинаковыми обложками в знак солидарности с арестованным журналистом Абдулмумином Гаджиевым.

Фото газет «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» опубликовал телеграм-канал, посвященный делу Гаджиева. Надпись на обложка гласит «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев». Подобную акцию проводили газеты «Ведомости», «РБК» и «Коммерсант», когда корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков.

Редактор отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня. Журналиста подозревают в организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1. УК) и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Адвокаты Гаджиева настаивают на его непричастности к какому-либо преступлению.

По версии следствия, журналист перечислял деньги на счета Абу Умара Саситлинского – дагестанского проповедника, которого следствие считает организатором финансирования террористов через «благотворительные фонды» под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Редакция «Черновика» считает обвинения в адрес их сотрудника абсурдными и сравнивает его дело с преследованием Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в распространении наркотиков, а затем отпустили.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

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