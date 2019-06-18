Дагестанского журналиста, подозреваемого в финансировании терроризма, отправили в СИЗО

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения для журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого подозревают в содействии террористам. Гаджиев проведет под стражей два месяца.

Заседание суда по ходатайству стороны обвинения проходило в закрытом режиме. Главным обоснованием послужило то, что на прошлом слушании журналисты якобы незаконно публиковали новости с использованием фото и видео, при этом это происходило по разрешению самого судьи, пишет «Черновик».

В поддержку Гаджиева у здания суда были организованы одиночные пикеты. Кроме того, 17 июня сторонники Гаджиева подали уведомление в Минюст Дагестана о проведении митинга 30 июня. Цель акции – выступление с требованием прекратить необоснованное уголовное преследование журналиста и обеспечить освобождение его из-под стражи.

Редакция газеты, где трудился Гаджиев, записала видеообращение президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль ход расследования уголовного этого дела, а также назначить проверку материалов дела Генеральной прокуратуре и центральному аппарату ФСБ России.

Редактор отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня. Журналиста подозревают в организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1. УК) и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Адвокаты Гаджиева настаивают на его непричастности к какому-либо преступлению.

По версии следствия, журналист перечислял деньги на счета Абу Умара Саситлинского – дагестанского проповедника, которого следствие считает организатором финансирования террористов через «благотворительные фонды» под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Редакция «Черновика» считает обвинения в адрес их сотрудника абсурдными и сравнивает его дело с преследованием Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в распространении наркотиков, а затем отпустили.

Ранее сегодня стало известно, что еще один задержанный по делу о финансировании терроризма Кемал Тамбиев заявил, что показания против Гаджиева давал под давлением, а протокол допроса подписал без прочтения. Об этом он сообщил своему адвокату, передает «Кавказский узел». «То, что в протоколе допроса я указываю на причастность Гаджиева и других лиц к совершению каких-либо преступлений, абсолютная ложь… Я подписал протокол под психологическим давлением, мне дали прочитать лишь начальную часть. На подписании настаивал и адвокат (по назначению – прим. ред.)», – цитирует издание Тамбиева. Защита Тамбиева потребовала исключить данный протокол как недопустимое доказательство. Тамбиев был задержан 14 июня в подмосковной Балашине в квартире, где он находился с женой и двумя детьми.

Махачкала, служба информации РИА «Новый День»

Махачкала. Другие новости 18.06.19

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