Прокуратура проверит законность задержания журналиста, обвиненного в связях с террористами

Генеральная прокуратура по требованию СПЧ проведет проверку уголовного преследования сотрудника газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Журналиста обвиняют в финансировании терроризма.

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России отправил открытое письмо, адресованное в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и главе Республики Дагестан Владимиру Васильеву.

«Просим Вас взять дело под личный контроль дело Абдулмумина Гаджиева. И не только потому, что нарушаются его права, как человека, как гражданина, но и как общественного деятеля и журналиста, – сообщается на сайте СПЧ. – То, что с ним сегодня делают силовые структуры – это плохой пример таких понятий, как «государственность», «право», «закон» и «правосудие» для населения Северного Кавказа. Очень трудно объяснять населению Дагестана, что задержание Гаджиева – это есть акт справедливости и законности со стороны государства».

В Генеральной прокуратуре ответили, что рассмотрели жалобу СПЧ и главного редактора издания «Черновик». Возможные нарушения закона поручено проверить прокурору Республики Дагестан. «За ходом расследования уголовного дела установлен контроль», – отметили в ведомстве.

Редактор отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня. Журналиста обвиняют в организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1. УК) и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Адвокаты Гаджиева настаивают на его непричастности к какому-либо преступлению.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

Махачкала. Другие новости 29.07.19

Тюменец зарубил топором свою собаку на глазах у детей. / Выборы в Мосгордуму: возможен ли компромисс власти и оппозиции. / «Я не буду модным…» Президент Сербии сказал Путину спасибо. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»