Верховный суд Дагестана оставил под стражей журналиста «Черновика»

Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить ходатайство об изменении меры пресечения Абдулмумину Гаджиеву. Адвокаты журналиста намерены жаловаться в Европейский суд по правам человека.

Редактор отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня. Журналиста подозревают в финансировании терроризма (ч. 4 ст. 205.1. УК) и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). По версии следствия, журналист перечислял деньги на счета Абу Умара Саситлинского – дагестанского проповедника, которого следствие считает организатором финансирования террористов через «благотворительные фонды» под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.18 июня Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения для журналиста в виде содержания под стражей на два месяца.

Защита Гаджиева подала апелляцию в Верховный суд, который оставил прежний вердикт в силе, передает «Интерфакс». «Мы планируем подавать кассационную жалобу, а также жалобу в Европейский суд по правам человека о нарушении Конвенции по правам человека», – заявил адвокат Арсен Шабанов.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

Махачкала. Другие новости 03.07.19

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